Сванидзе: Лукашенко — политический труп, но Путин поклялся его защищать

”Силен он уже не будет. Его не признает оппозиция — а это большая часть белорусских избирателей. Он нелегетимен, его подпись ничего не значит, он не нужен Путину, он нелюбим им. Но Путин дал слово, поклялся его защищать до последнего. Но как-только он найдет ему замену, Лукашенко придется уйти. Лукашенко — политический труп”, — сказал Сванидзе.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, после победы на которых нынешнего главы государства Александра Лукашенко в стране начались массовые протестные акции оппозиции.