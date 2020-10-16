Сванидзе: Лукашенко — политический труп, но Путин поклялся его защищать
Журналист и телеведущий Николай Сванидзе считает, что Александр Лукашенко не нужен Владимиру Путину, но тот поддерживает его потому что дал слово недопустить его свержения. В интервью программе ”И Грянул Грэм” журналист отметил, что как только Путин найдет ему замену — Лукашенко будет вынужден уйти с поста.
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