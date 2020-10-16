Сванидзе: Лукашенко — политический труп, но Путин поклялся его защищать

Журналист и телеведущий Николай Сванидзе считает, что Александр Лукашенко не нужен Владимиру Путину, но тот поддерживает его потому что дал слово недопустить его свержения. В интервью программе ”И Грянул Грэм” журналист отметил, что как только Путин найдет ему замену — Лукашенко будет вынужден уйти с поста.
”Силен он уже не будет. Его не признает оппозиция — а это большая часть белорусских избирателей. Он нелегетимен, его подпись ничего не значит, он не нужен Путину, он нелюбим им. Но Путин дал слово, поклялся его защищать до последнего. Но как-только он найдет ему замену, Лукашенко придется уйти. Лукашенко — политический труп”, — сказал Сванидзе.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, после победы на которых нынешнего главы государства Александра Лукашенко в стране начались массовые протестные акции оппозиции.
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