Суточное число новых случаев COVID-19 бьет мировой рекорд третий день подряд

Днем ранее сообщалось о 350 766 случаях коронавирусной инфекции. До этого рекордный показатель был 338 779 случаев инфицирования.
Наибольший прирост заразившихся COVID-19 зарегистрирован в Индии (73 272) и в США (54 232).
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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