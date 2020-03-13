Супруга канадского премьера Трюдо заразилась коронавирусом

”После рекомендаций медиков Софи Грегуар-Трюдо прошла тест на COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом. — РБК). Результаты оказались положительными”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что супруга канадского премьера чувствует себя хорошо. Сам премьер-министр Джастин Трюдо также чувствует себя хорошо, у него нет симптомов коронавируса. Вместе с женой он будет находиться на карантине в течение 14 дней.

”Нахождение в карантине дома — ничто по сравнению с другими канадскими семьями, которые могут пройти через это и для тех, кто сталкивается с более серьезными проблемами со здоровьем. Мы справимся с этой ситуацией вместе”, — приводит Global News заявление Софи Трюдо.

Супруги Трюдо сдали анализы на обнаружение коронавируса накануне, 12 марта.

По данным Агентства общественного здравоохранения Канады на 12 марта, в стране зарегистрировано 138 случаев заражения COVID-19. Большая часть заболевших выявлена в провинциях Онтарио и Британской Колумбии — 59 и 46 соответственно.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде выявили в конце января. Носителем заболевания оказался 50-летний житель города Торонто, вернувшийся из китайского города Ухань, который стал эпицентром распространения этой болезни.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!