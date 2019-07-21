Sunday Mirror: российские спецслужбы могли помочь иранцам сбить с курса британский танкер

Источники в системе безопасности сообщили изданию, что британское правительство и спецслужба MI6 расследуют, передавала ли иранская разведка поддельные сигналы танкеру Stena Impero.
Издание цитирует одного из сотрудников британской разведки (имя не названо): ”У России есть технология, чтобы подделать GPS, и, возможно, она помогла Ирану. Корпус Стражей Исламской революции (иранский спецназ - прим. RusDelfi) и российская разведка очень тесно сотрудничали в Сирии, продвигая свои интересы”.
Танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе в пятницу 19 июля и отбуксирован в порт Бендер-Аббас. Представители Ирана заявляют, что корабль столкнулся с рыболовецким судном, а перед этим проигнорировал сигнал бедствия, который послали рыбаки. На борту находились 23 члена экипажа.
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