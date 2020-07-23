Суд вынес вердикт по делу луцкого террориста. Во вторник он взял в заложники пассажиров автобуса

После оглашения решения суда террорист воскликнул: "Я всех прошу ждать продолжения перформенса "Антисистема".
Адвокат подозреваемого заявил, что не будет подавать апелляцию на решение суда, так как его клиент не настаивает на этом.
Утром 21 июля мужчина, представившийся в переговорах с полицией Максимом Плохим, в центре Луцка взял в заложники пассажиров пригородного автобуса "Берестечко - Красиловка" и угрожал взорвать его. В 21.45 драма благополучно завершилась, преступник сдался властям.
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