Суд в Украине освободил ключевого фигуранта дела MH17

В августе российское издание The Insider со ссылкой на собственные источники сообщило, что Кремль потребовал включить Цемаха в список для обмена с Украиной пленными и задержанными лицами. 4 сентября 40 депутатов Европейского парламента обратились с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить выдачи России Владимира Цемаха, которого они называют одним из ключевых свидетелей по делу о крушении малайзийского "Боинга".

"Цемах является подозреваемым по уголовному делу, касающемуся уничтожения MH17, и его доступность и показания Совместной следственной группе (JIT) имеют чрезвычайную важность для эффективного расследования. Цемах — гражданин Украины и находится под стражей в Украине. Резолюция Совбеза ООН номер 2166 требует привлечь к ответственности тех, кто прямо или косвенно причастен к уничтожению MH17", — подчеркивается в письме европарламентариев.

Евродепутат от Нидерландов сожалеет в связи с освобождением Цемаха

Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири прокомментировала DW решение суда в Киеве. "Такое развитие событий едва ли можно назвать положительным. Освобождение подозреваемого, которого собирается допросить Международная следственная группа, вызывает беспокойство. Мне ничего неизвестно о том, провели ли уже допрос следователи JIT или голландский прокурор", — заявила она.

В сентябре 2016 года международная следственная группа JIT, состоящая из представителей Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины, объявила в Гааге промежуточные итоги расследования. Согласно выводам экспертов, самолет MH17 был сбит с территории, подконтрольной пророссийским боевикам с помощью комплекса "Бук", привезенного из России. Следователи отвергли версию о причастности к случившемуся украинских военных.