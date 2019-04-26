Суд в США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам заключения

К такому сроку 30-летнюю Бутину просил приговорить прокурор. Защита россиянки настаивала, чтобы тюремный срок составил девять месяцев, которые она уже провела в заключении. Мария Бутина попросила суд проявить снисхождение и дать ей шанс вернуться в Россию, передает Медуза.

Адвокат Бутиной рассчитывает, что она сможет вернуться в Россию в ноябре 2019 года. Защита не собирается обжаловать приговор.

Суд признал Бутину виновной в сговоре с целью продвижения интересов России в США, а также в том, что она вела эту деятельность без регистрации иностранным агентом. Сама Бутина признала вину только по первому пункту обвинений.

По версии прокуратуры, Мария Бутина пыталась неофициально установить связи с американскими консервативным кругами от имени России, действуя под руководством бывшего сенатора и зампреда ЦБ РФ Александра Торшина.