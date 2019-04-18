Суд в РФ продлил арест всем 24 украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива

Лефортовский суд Москвы продлил до конца июля сроки ареста 24 украинским морякам, арестованным после инцидента в районе Керченского пролива осенью 2018 года.
"Постановлениями суда сроки содержания под стражей в отношении обвиняемых продлены до 24 июля и до 26 июля 2019 года", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.
Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.
Находившимся на кораблях 24 украинцам, среди которых двое — сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), было предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения".
В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.
По данным спецслужбы, на кораблях, в частности, находились готовые к использованию артиллерийские орудия.
В Киеве арестованных моряков называют военнопленными. Российские официальные лица заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.