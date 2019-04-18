Суд в РФ продлил арест всем 24 украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива

"Постановлениями суда сроки содержания под стражей в отношении обвиняемых продлены до 24 июля и до 26 июля 2019 года", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Находившимся на кораблях 24 украинцам, среди которых двое — сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), было предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения".