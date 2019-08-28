Суд в Киеве освободил главреда украинского РИА Новости Кирилла Вышинского

Вышинский, у которого есть гражданство России и Украины, был под стражей с марта 2018 года, его подозревали в государственной измене. Российские власти называли уголовное преследование журналиста политически мотивированным.

В июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский выражал готовность освободить Вышинского при условии освобождения из российской колонии режиссера Олега Сенцова.

В конце августа сообщалось, что Россия и Украина готовятся осуществить масштабный обмен заключенными. По данным РБК, в списках на обмен с каждой стороны было по 33 человека; Вышинского и Сенцова там не было.