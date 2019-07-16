Суд в Амстердаме отложил решение о скифском золоте из Крыма

Суд "желает большей ясности" относительно права собственности артефактов и просит стороны предоставить в течение двух месяцев дополнительную информацию, указывается в заявлении. Как ожидается, окончательное решение может быть принято в течение шести-девяти месяцев.

Ранее в ходе слушаний в Амстердаме свои позиции изложили три стороны - представители украинской власти, музеев аннексированного Россией Крыма, а также музей Алларда Пирсона в Амстердаме, где проходила выставка "Крым. Золото и тайны Черного моря" и где в настоящее время хранится коллекция.

Крымское золото было направлено в Бонн, а затем в Амстердам

В 2013 году Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический" направили уникальную коллекцию для выставок в Бонн, а затем - в Амстердам. Музей Алларда Пирсона решил не возвращать золото скифов ни в Киев, ни в Крым, поскольку в марте 2014 года Россия аннексировала украинский полуостров.