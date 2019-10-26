Суд РФ предписал двум британским и одному американскому изданию удалить "порочащую информацию" о российском олигархе Дерипаске

Как сообщил из зала суда корреспондент РБК, представители ответчиков в Краснодаре не появились. "Нет даже реакции на обращение с их стороны. Я лично считаю, что подобное отношение с их стороны к рассмотрению судебного спора свидетельствует об отсутствии правовых аргументов. Потому что, если издание дорожит своей репутацией, оно может найти форму, удобную для него, чтобы хотя бы изложить свою позицию", - заявил представитель российского бизнесмена.

Дерипаска обратился в российский суд с иском о защите деловой репутации 13 сентября 2019 года. Как пояснил тогда его адвокат Алексей Мельников, такое решение было принято, поскольку, опираясь на эти публикации, управление США по контролю за иностранными активами наложило на миллиардера ограничительные меры и включило его в "санкционный список запрещенных лиц".

Специальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин пояснил газете "Ведомости", что решение Краснодарского суда не будет признано в США. По словам Гландина, первая поправка к конституции США предполагает свободу слова, а сам факт этого суда и его решение противоречат свободе слова.

Санкции ввели и затем отменили