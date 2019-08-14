Суд разрешил допросить Порошенко на детекторе лжи

Печерский районный суд Киева дал разрешение допросить экс-президента Украины Петра Порошенко с применением полиграфа. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований (ГБР) Анжелика Иванова. Ее слова приводит во вторник, 13 августа, агентство УНИАН.

По словам Ивановой, соответствующие полномочия предоставлены следователям ГБР. Тем не менее "важно, что прохождение полиграфа может быть только" при согласии самого Порошенко, заявила она.

Допрос в эфире телеканала исключен

Также пресс-секретарь подчеркнула, что подобный допрос возможен только в кабинете следователя ГБР — в целях соблюдения тайны досудебного следствия.

В этой связи формат, который предлагал сам Порошенко, говоривший, что не доверяет ГБР, но готов пройти полиграф в прямом эфире телеканала "Прямой", исключен.

Импровизированный митинг у ГБР

Ранее Порошенко около двух часов допрашивали в ГБР по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". К зданию пришли его сторонники — депутаты возглавляемой Порошенко партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар, Артур Герасимов и Николай Величкович. У суда также находились дети Порошенко — сын Михаил и дочери Александра и Евгения. Они устроили импровизированный митинг.