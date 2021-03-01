Суд приговорил экс-президента Франции Николя Саркози к реальному сроку

Суд в Париже признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Экс-главу государства приговорили к трем годам лишения свободы, из них один год составит реальный срок, два — условный, сообщает BFM TV. Ранее прокуратура просила дать бывшему президенту четыре года заключения, из них два — условно.

Саркози в числе прочего обвиняли в том, что он пытался незаконно получить от сотрудника французского кассационного суда Жильбера Азибера информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании со стороны дочери основателя компании L’Oreal Лилиан Бетанкур.

Предполагалось, что через своего адвоката Тьерри Эрзога Саркози обещал помочь Азиберу в получении престижной должности в Монако. В качестве улик приводились записи перехваченных телефонных переговоров между Саркози и Эрзогом в 2013-2014 годах. Во время этих разговоров собеседники никогда не называли друг друга настоящими именами, а Саркози использовал псевдоним Поль Бисмут. Однако экспертиза установила, что говорил именно бывший президент.

Сам Саркози заявлял, что никогда не пытался оказать протекцию Азиберу. Адвокат Саркози Жаклин Лаффонт утверждала, что у прокуратуры нет оснований делать выводы, что в ходе переговоров экс-президент намекал на нарушение закона. ”Это была просто дружеская болтовня”, — заявила она.

Саркози, покинувший пост президента в 2012 году, ранее уже попал под подозрения в коррупции. Во Франции продолжается расследование дела о финансировании его президентской кампании в 2007 году ливийским лидером Муаммаром Каддафи.

Сам бывший президент утверждает, что уголовные дела являются местью судей за попытку Саркози ограничить их полномочия во время его нахождения у власти.