Суд отклонил иск Трампа о недействительности 200 000 бюллетеней

По данным агентства, судья Бретт Людвиг объяснил решение тем, что аргументы Трампа "не работают с точки зрения закона и фактов".

Юристы Трампа требовали признать недействительными более 221 тыс. бюллетеней, поданных в двух округах Висконсина — Милуоки и Дейне. Associated Press называет их самыми либеральными округами с наибольшим количеством небелого населения. Агентство отмечает, что Трамп не пытается оспорить результаты в более консервативных округах, где он победил.

Ранее председатель избирательной комиссии штата Висконсин Энн Джейкобс и губернатор штата Эверс официально подтвердили победу на выборах президента США в штате кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Команда Трампа попыталась оспорить результаты в Верховном суде Висконсина, но потерпела поражение.

Голосование на президентских выборах в США прошло 3 ноября. Американские СМИ на основании имеющихся данных подсчета голосов объявили о победе Байдена. Как ожидается, на следующей неделе коллегия выборщиков соберется на заседание, на котором кандидат от демократов будет официально избран президентом США. Трамп не признал поражение и пытался оспорить итоги выборов в суде.