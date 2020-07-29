Суд отказал пользователям в праве требовать от Google удаления написанных о них статей

Вынесенное судом решение стало первым решением такого рода после вступления в силу в 2018 году новых правил защиты личных данных в Европейском союзе, сообщает RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Федеральный верховный суд согласился с решениями судов двух низких инстанций и отказал в удовлетворении по двум кассационным жалобам.

Одна из кассаций была подана бывшим директором благотворительного фонда, который настаивал на удалении статьи о финансовых сложностях фонда в то время, когда он им руководил.

Суд принял решение, что право общественности иметь доступ к информации перевешивает право отдельного человека на забвение.