Суд освободил блогера Соколовского от наказания за "ловлю покемонов" в храме

Куйбышевский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство адвоката осужденного за оскорбление чувств верующих екатеринбургского блогера Руслана Соколовского о смягчении ему приговора.
"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство адвоката о приведении приговора в соответствие с действующим законодательством в порядке статьи 10 УК РФ в отношении осужденного Руслана Соколовского. Суд ходатайство удовлетворил", — сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
С учетом нахождения под стражей и домашним арестом Соколовский считается отбывшим наказание.
Как отметил в своем фейсбуке юрист Виталий Черкасов, позицию защиты блогера в суде поддержали прокуратура и ФСИН.
Ходатайство о смягчении приговора блогеру было подано после частичной декриминализации уголовного наказания за экстремизм. Процесс проходил в Петербурге в связи с тем, что блогер в настоящее время проживает в северной столице.
Дело и приговор
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 11 мая 2017 года признал Соколовского виновным в совершении девяти эпизодов преступления по статье "возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и семи эпизодов преступления по статье "публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих".
Руслан Соколовский "ловил покемонов", играя в мобильном приложении с технологией дополненной реальности Pokemon Go в Храме-на-Крови Екатеринбурга. В приговоре также отмечалось, что молодой человек без разрешения приобрел специальное техническое средство — ручку со встроенным видеорегистратором, которая была обнаружена в его квартире при обыске, вследствие чего был признан виновным в незаконном обороте данных средств.
Рассмотрев дело, суд первой инстанции приговорил Соколовского к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно.
Свердловский облсуд 7 июля 2017 года смягчил приговор до двух лет и трех месяцев условно, исключил из обвинения статью "незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации".