Суд освободил блогера Соколовского от наказания за "ловлю покемонов" в храме

"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство адвоката о приведении приговора в соответствие с действующим законодательством в порядке статьи 10 УК РФ в отношении осужденного Руслана Соколовского. Суд ходатайство удовлетворил", — сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

С учетом нахождения под стражей и домашним арестом Соколовский считается отбывшим наказание.

Как отметил в своем фейсбуке юрист Виталий Черкасов, позицию защиты блогера в суде поддержали прокуратура и ФСИН.

Ходатайство о смягчении приговора блогеру было подано после частичной декриминализации уголовного наказания за экстремизм. Процесс проходил в Петербурге в связи с тем, что блогер в настоящее время проживает в северной столице.

Дело и приговор

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 11 мая 2017 года признал Соколовского виновным в совершении девяти эпизодов преступления по статье "возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и семи эпизодов преступления по статье "публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих".