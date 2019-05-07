Суд оставил Надежду Савченко на свободе до конца мая

Броварской суд вновь отложил рассмотрение дела бывшей военной летчицы, депутата Надежды Савченко. Ее обвиняют в подготовке теракта и госпереворота в Украине. Заседание пройдет 31 мая.
Перед началом судебного заседания 7 мая представители Главной военной прокуратуры Украины, которая представляет обвинение, подали ходатайство о повторном аресте подозреваемых — народного депутата Надежды Савченко и председателя партии "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Но суд отказался рассматривать ходатайство из-за отсутствия адвокатов последнего. Один из защитников Рубана — Валентин Рыбин — заверил DW в телефонном разговоре, что занят в другом процессе, и заранее уведомил об этом судей.
Савченко и Рубан провели за решеткой по подозрению в подготовке теракта и госпереворота в Украине более года и вышли на свободу 16 апреля, когда истек срок предварительно назначенной меры пресечения. В тот день прокуратура так и не добилась продления ареста из-за защитников, которые сами не скрывают, что прибегли к затягиванию процесса.
Три недели на свободе
За прошедшие три недели Надежда Савченко успела не только вернуться к работе в Верховной раде, но и неоднократно являлась в Генпрокуратуру, требуя встречи с ее главой Юрием Луценко.
"Буквально вчера я пришла, а мне говорят, что генпрокурор занят, у него другой народный депутат. Почему тогда нельзя было вручить мне копию ходатайства о новом аресте?", — спрашивала бывшая военная летчица у военного прокурора Александра Климовича, подписывая документ уже в суде.
Владимир Рубан, который через десять дней после освобождения уехал из Украины и вернулся буквально накануне 7 мая, отказался знакомиться с ходатайством об аресте, снова сославшись на отсутствие адвокатов.
Постоянная смена юрисдикции
Адвокаты из юридической фирмы Barristers, которые защищают Надежду Савченко, заявили, что на следующем заседании будут добиваться перевода рассмотрения дела в один из столичных судов. Это может снова затянуть начало рассмотрения дела по существу. Обвинительный акт в отношение Рубана и Савченко не могут объявить с января из-за постоянной смены юрисдикции.
СБУ и ГПУ объявили Савченко и Рубану подозрение в подготовке террористического акта и госпереворота еще в марте 2018 года. По версии следствия, оба якобы планировали минометный обстрел Верховной рады с баржи на Днепре, штурм правительственного квартала тактическими группами, захват власти и установление военной диктатуры.
Глава ГПУ Юрий Луценко даже демонстрировал видеозапись, где подозреваемые обсуждают этот план с офицерами армейского спецназа, которые на самом деле были агентами спецслужб под прикрытием.
Подозреваемые просят об охране
Во вторник Надежда Савченко заявила об угрозах со стороны упомянутых спецназовцев, которые она и ее сестра Вера получали в течение последнего года. "После выхода на свободу я обратилась в МВД с просьбой об охране, на которую имею право как депутат и как участник судебного процесса. Однако мою просьбу игнорируют", — пожаловалась Савченко, общаясь с журналистам.
Пока депутата сопровождают сестра Вера, помощница Татьяна Проторченко и пару десятков сторонников, среди которых несколько ветеранов войны в Донбассе. Все они заявляют, что планируют появиться и на следующее судебное заседание.