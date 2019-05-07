Суд оставил Надежду Савченко на свободе до конца мая

Перед началом судебного заседания 7 мая представители Главной военной прокуратуры Украины, которая представляет обвинение, подали ходатайство о повторном аресте подозреваемых — народного депутата Надежды Савченко и председателя партии "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Но суд отказался рассматривать ходатайство из-за отсутствия адвокатов последнего. Один из защитников Рубана — Валентин Рыбин — заверил DW в телефонном разговоре, что занят в другом процессе, и заранее уведомил об этом судей.

Савченко и Рубан провели за решеткой по подозрению в подготовке теракта и госпереворота в Украине более года и вышли на свободу 16 апреля, когда истек срок предварительно назначенной меры пресечения. В тот день прокуратура так и не добилась продления ареста из-за защитников, которые сами не скрывают, что прибегли к затягиванию процесса.

Три недели на свободе



За прошедшие три недели Надежда Савченко успела не только вернуться к работе в Верховной раде, но и неоднократно являлась в Генпрокуратуру, требуя встречи с ее главой Юрием Луценко.

"Буквально вчера я пришла, а мне говорят, что генпрокурор занят, у него другой народный депутат. Почему тогда нельзя было вручить мне копию ходатайства о новом аресте?", — спрашивала бывшая военная летчица у военного прокурора Александра Климовича, подписывая документ уже в суде.

Владимир Рубан, который через десять дней после освобождения уехал из Украины и вернулся буквально накануне 7 мая, отказался знакомиться с ходатайством об аресте, снова сославшись на отсутствие адвокатов.

Постоянная смена юрисдикции