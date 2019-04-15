Суд назначил новую экспертизу по делу Кирилла Серебренникова

Согласившись с доводами защиты, суд постановил назначить комиссионную комплексную финансово-экономическую, оценочную, искусствоведческую экспертизу.

Финансово-экономическую экспертизу поручено провести комиссии Центра судебной экспертизы при министерстве юстиции РФ. Для искусствоведческой экспертизы суд посчитал необходимым привлечь замдиректора МХТ им. Чехова Марину Андрейкину и профессора института театрального искусства Видмантаса Силюнаса.

Эксперты должны будут выяснить, сколько денег "Седьмая студия" получала в 2011-2014 годах от Минкульта, сколько — из иных источников; какова общая сумма всех расходов организации за указанный период; осуществлялись ли "Седьмой студией" расходы, не связанные с реализацией проекта "Платформа"; сколько денег было перечислено на счета фирм, занимавшихся обналичиванием; каков был объем затрат для реализации каждого конкретного мероприятия.

Подсудимым разрешили присутствовать при проведении экспертизы и давать необходимые пояснения.

В связи с этим рассмотрение дела отложено на два месяца. Следующее заседание пройдет 17 июня в 11:00.

Дело "Седьмой студии" в суде

Суд предложил назначить новую экспертизу в феврале — после того, как изучил финансовую экспертизу, проведенную следствием и представленную прокурорами. Тогда защита обвиняемых назвала это решение сенсационным.

Ранее суд вернул в прокуратуру дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, которая была единственным фигурантом, признавшим вину и давшим показания на бывших коллег. По мнению суда, при составлении обвинительного заключения в нем были допущены нарушения, в частности, "не конкретизирована роль Масляевой" в совершенных преступлениях.