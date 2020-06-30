Суд над задержавшими Джорджа Флойда полицейскими начнется в 2021 году

По делу о задержании мужчины проходят Дерек Чавен, Томас Лейн, Александер Куэнг, Ту Тао. Первое заседание суда назначено на 8 марта. При этом суду еще предстоит решить, будут ли рассматриваться дела арестованных экс-полицейских одновременно.

Дереку Чавену, непосредственно задержавшему Джорджа Флойда, предъявлено обвинение в убийстве второй степени, остальным его бывшим коллегам — в пособничестве и подстрекательстве к непредумышленному убийству.

При задержании мужчины полицейский повалил его на асфальт, после чего надавил коленом на его шею и удерживал. Джордж Флойд умер в больнице. По данным независимой медицинской экспертизы, причиной смерти стало удушение. После смерти афроамериканца и волны протестов президент США Дональд Трамп издал указ о реформировании полиции. В частности, американским полицейским теперь запрещены удушающие приемы, кроме случаев угрозы их жизни.