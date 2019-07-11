Суд ЕС частично отменил санкции против Януковича

Верховный суд ЕС аннулировал решение Европейского совета по продлению санкций в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения, сообщает официальный сайт суда. В частности, судьи посчитали незаконным замораживание счетов и активов экс-главы государства, его сына Александра, бывшего премьер-министра Сергея Арбузова, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и бывшего главы администрации президента Украины Андрея Клюева в 2016–2018 годах.

При этом по факту санкции в отношении бывшего президента не сняты, поскольку суд не отменил их продления на 2019 год. Дело по-прежнему находится на рассмотрении.

Объясняя принятое решение, Евросуд указал, что у Европейского совета не было достаточных оснований для продления санкций. По мнению судей, украинские власти не предоставили полных доказательств того, что Янукович и его окружение были причастны к расхищению и выводу за рубеж бюджетных средств.

Янукович был внесен в санкционный список ЕС в марте 2014 года. В январе суд приговорил его к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в ”ведении агрессивной войны против Украины”.