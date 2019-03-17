Субботний хаос в Париже: погромы на Елисейских Полях, сожжен знаменитый ресторан

Как признали столичные власти, беспорядки в минувшую субботу стали самими крупными за всю историю движения, проводящего свои акции с ноября 2018 года, сообщает ТАСС.

Пока жители Парижа приходят в себя после субботнего хаоса, коммунальщики в кратчайшие сроки должны убрать с проспектов горы битого стекла, сожженную фанеру, покореженные заборы, которыми владельцы магазинов закрывали витрины, а также стереть надписи, оставленные хулиганами на исторических зданиях.

В субботу "восемнадцатый акт" протестов собрал в Париже "желтых жилетов" из всех регионов Франции. Согласно данным МВД страны, всего в манифестациях приняли участие более 32 000 человек. В ходе беспорядков в столице были ранены 17 полицейских и 42 манифестанта.

За различные нарушения порядка задержаны 230 человек. Как отмечают аналитики, сумма ущерба, которую понес город, пока неизвестна. Тем не менее, по предварительным оценкам, речь может идти о нескольких миллионах евро.