Стрельба возле синагоги в Германии квалифицирована как правоэкстремистский теракт

Министр юстиции Германии Кристина Ламбрехт (Christine Lambrecht) назвала преступление, совершенное в городе Галле, "правоэкстремистской террористической атакой" преступника-одиночки. Стрелок руководствовался антисемитскими и праворадикальными мотивами, сказала Ламбрехт в четверг, 10 октября, в Карлсруэ в присутствии генерального прокурора при Верховном суде Германии Петере Франке (Peter Frank). И Ламбрехт, и Франк описали произошедшее как теракт.

Нападавший, 27-летний Штефан Б. (Stephan B.), подозревается в двойном убийстве и покушении на убийство еще девяти человек, сказал Франк. В его машине было найдено четыре килограмма взрывчатки, сообщили представители власти. Штефан Б. направлялся в синагогу с целью "убить много людей", заявил Франк. Кроме того, прокурор добавил, что многие вопросы остаются открытыми, и теперь их необходимо разъяснить в рамках расследования. Прежде всего следует узнать, откуда у подозреваемого оружие и были ли у него доверенные лица.

Предполагаемый преступник — правый экстремист

Накануне, 9 октября, подозреваемый сначала пытался проникнуть в синагогу, где в тот момент по случаю важнейшего для иудеев дня — Йом-Кипур — находились порядка более 50 человек. По словам председателя еврейской общины Макса Привороцкого (Max Privorozki), он видел через камеру наблюдения нападавшего, который неоднократно стрелял в дверь синагоги и бросил несколько бутылок с зажигательной смесью, гранат или петард. Однако дверь была заперта, и нападавший не смог прорваться внутрь.