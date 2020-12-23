Стрельба во Франции: убиты трое полицейских
Стражи порядка намеревались оказать помощь женщине, укрывшейся на крыше дома. Инцидент произошел в центральной части Франции.
Стражи порядка намеревались оказать помощь женщине, укрывшейся на крыше дома. Инцидент произошел в центральной части Франции.
Во Франции в результате стрельбы в центральной части страны в ночь на среду, 23 декабря, погибли три полицейских, еще один ранен. 48-летний мужчина открыл огонь по полицейским в окрестностях города Сен-Жюст в департаменте Пьи-де-Дом, сообщила прокуратура.
Согласно сообщениям, стражи порядка намеревались оказать помощь женщине, укрывшейся на крыше одного из домов. Речь идет о попытке пресечь домашнее насилие. Кроме того, стало известно, что сразу после прибытия полицейского наряда мужчина открыл огонь по стражам порядка и поджег свой дом. На место происшествия, помимо служащих полиции, прибыли пожарные.
Женщину удалось спасти, передает французский телеканал BFMTV. Несколькими часами позже стало известно, что злоумышленник найден мертвым.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Ученые нашли разгадку картины Леонардо да Винчи спустя 500 лет
Зачем Валентина Петренко делает эту ужасную прическу
Дом Михаила Горбачева в Германии: как он выглядит
Медики предупреждают о новом необычном симптоме коронавируса