Стрельба в Техасе: пять человек погибли и более 20 ранены

Пять человек погибло и 21 ранен в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает телеканал CBS7 со ссылкой на местную полицию.
Стрелок был ликвидирован полицией, в настоящее время проводится расследование инцидента.
Ранее в субботу американские СМИ сообщили о беспорядочной стрельбе на улицах города Одесса округа Мидланд в штате Техас. Президент США был проинформирован об инциденте, антитеррористический отдел полиции Нью-Йорка также следит за ситуацией.
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