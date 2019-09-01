01.09.2019, 08:00

Стрельба в Техасе: пять человек погибли и более 20 ранены

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Интерфакс
EST 5
Стрельба в Техасе: пять человек погибли и более 20 ранены
ERIC BARADAT, AFP

Пять человек погибло и 21 ранен в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает телеканал CBS7 со ссылкой на местную полицию.

Стрелок был ликвидирован полицией, в настоящее время проводится расследование инцидента.

Ранее в субботу американские СМИ сообщили о беспорядочной стрельбе на улицах города Одесса округа Мидланд в штате Техас. Президент США был проинформирован об инциденте, антитеррористический отдел полиции Нью-Йорка также следит за ситуацией.

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