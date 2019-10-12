12.10.2019, 16:32

Стрельба в Нью-Йорке: вооруженный человек застрелил четверых и ранил троих


Gazeta.ru
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Tulistamine
TulistamineFoto: Eero Vabamägi

Четыре человека погибли при стрельбе в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.

Еще три человека пострадали.

Стрельба произошла в Бруклине.

По данным полиции, никто не задержан. Подробности произошедшего не приводятся.

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