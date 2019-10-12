12.10.2019, 16:32
Стрельба в Нью-Йорке: вооруженный человек застрелил четверых и ранил троих
Четыре человека погибли при стрельбе в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Четыре человека погибли при стрельбе в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Еще три человека пострадали.
Стрельба произошла в Бруклине.
По данным полиции, никто не задержан. Подробности произошедшего не приводятся.
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