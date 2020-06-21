Стрельба в Миннеаполисе: один убит, 11 человек получили ранения

Как сообщается в Twitter местного департамента полиции, инцидент произошел на северо-западе города.

”12 человек получили огнестрельные ранения в результате инцидента, произошедшего в квартале 2900 Хеннепин С. 1 взрослый мужчина скончался, ранения 11 других не являются угрожающими жизни”, — говорится в сообщении.

Подробности случившегося пока не приводятся.

Как сообщалось ранее, на фоне общенациональных протестов в связи со смертью 46-летнего Джорджа Флойда девять из 13 членов городского совета Миннеаполиса, где это случилось, потребовали ликвидировать городское управление полиции и создать взамен ”новую модель общественной безопасности”.