Стрельба в Миннеаполисе: один убит, 11 человек получили ранения

В результате стрельбы, устроенной неизвестным злоумышленником в Миннеаполисе (штат Миннесота), один человек скончался, 11 человек получили ранения разной степени тяжести. Все они доставлены в больницы, передает eadaily.com.
Как сообщается в Twitter местного департамента полиции, инцидент произошел на северо-западе города.
”12 человек получили огнестрельные ранения в результате инцидента, произошедшего в квартале 2900 Хеннепин С. 1 взрослый мужчина скончался, ранения 11 других не являются угрожающими жизни”, — говорится в сообщении.
Подробности случившегося пока не приводятся.
Как сообщалось ранее, на фоне общенациональных протестов в связи со смертью 46-летнего Джорджа Флойда девять из 13 членов городского совета Миннеаполиса, где это случилось, потребовали ликвидировать городское управление полиции и создать взамен ”новую модель общественной безопасности”.
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