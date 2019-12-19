19.12.2019, 18:45

Стрельба в центре Хельсинки: уроженец Косово получил приговор


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Vladimir Putin riigivisiidil Soomes 21.08.2019
Vladimir Putin riigivisiidil Soomes 21.08.2019Foto: Andres Putting

Уездный суд Хельсинки вынес приговор в деле о стрельбе, которая произошла в июле этого года в столичном районе Камппи.

Мужчину признали виновным в трёх покушениях на убийство. Суд приговорил его к 10 годам тюремного заключения.

23.7.19 примерно в 16 часов 32-летний уроженец Косово открыл огонь посреди улицы, на которой находилось много посторонних людей. Мужчина целился в трёх братьев, двое из которых получили тяжёлые ранения.

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