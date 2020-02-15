Стрельба в центре Берлина: один человек убит, четверо ранены

Место преступления было оцеплено стражами порядка, вооруженными автоматами, до утра 15 февраля. Полицейские проверили окрестные парки и дворы. Всех посетителей "Темподрома" немедленно вывели из здания. В тот вечер там было запланировано турецкое комедийное шоу. Была ли связана стрельба с этим мероприятием, до сих пор неизвестно. Пока полиция заявляет, что не располагает никакой дополнительной информацией об инциденте.

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