Страшный прогноз вирусолога из Китая: пандемия коронавируса в Европе продлится 1-2 года

"Могу сказать: забудьте о том, что пандемия закончится в Европе в ближайшем будущем", – сказал вирусолог.

По словам ученого, следует ожидать, что случаи заражения COVID-19 будут появляться и исчезать. Это продлится один или два года, что вполне "нормально" для такого вируса.

В то же время он выразил уверенность, что то, когда пандемию коронавируса смогут взять под контроль – этим летом или следующим – зависит только от глобальных усилий по ее сдерживанию. По его мнению, для решения проблемы в кратчайшие сроки меры должны быть чрезвычайно радикальными.

"Если бы только весь мир смог прекратить движение на четыре недели, пандемию можно было бы остановить", – заявил Вэньхун.

Он добавил, что Китаю в борьбе с коронавирусом помогло то, что в самом начале распространения инфекции учреждения, многие предприятия и учебные заведения были закрыты из-за "Праздника весны", что значительно сократило контакты населения.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!