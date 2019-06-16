СТРАШНЫЕ КАДРЫ | При аварии с микроавтобусом под Воронежем погибли восемь человек

В результате аварии в Хохольском районе Воронежской области погибли восемь человек, еще один пострадал. Об этом говорится в сообщении на сайте главного управления МВД по области. Ранее местное издание ”Блокнот. Воронеж” со ссылкой на пресс-службу регионального главка полиции сообщало о семи жертвах случившегося. Источник ”РИА Новости” в экстренных службах в свою очередь говорил о восьми погибших.

Согласно информации, размещенной на сайте местного управления МВД, авария произошла в 20:26 мск на 59-м км автодороги Воронеж — Луганск. Там лоб в лоб столкнулись легковой Ford Focus и микроавтобус Volkswagen Transporter. Пострадавшая, указали в ведомстве, — десятилетняя девочка. Она — единственная выжившая в этой аварии, замечают ”Вести Воронеж”. Источник ТАСС в экстренных службах региона уточняет: сейчас девочка находится в состоянии средней степени тяжести, она в сознании, ребенка осматривают врачи.

Предварительной причиной ДТП, по данным местной полиции, является то, что водитель Ford Focus ”не справился с управлением <…> и выехал на полосу встречного движения”.

В настоящий момент, добавили в пресс-службе министерства, на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Остальные обстоятельства случившегося уточняются.

На своем сайте представители местного главка МВД также опубликовали фотографии с места происшествия. На них видно, что передняя часть микроавтобуса очень повреждена — кузов полностью смят.