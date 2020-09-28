28.09.2020, 07:40

Страны G20 анонсировали предстоящий саммит


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Страны G20 анонсировали предстоящий саммит
Xinhua via ZUMA Press/Scanpix

Страны ”Большой двадцатки” анонсировали предстоящий саммит, который пройдет в онлайн-формате в 2020 году. Об этом говорится на сайте G20.

Так, мероприятие пройдет 21 и 22 ноября.

Председательствовать на грядущем саммите будет Саудовская Аравия.

”Саммит лидеров G20 будет проходить в онлайн-формате 21-22 ноября под председательством Его Величества Короля Сальмана Бен Абделя Азиза Аль Сауда”, — сказано в заявлении.

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