28.09.2020, 07:40
Страны G20 анонсировали предстоящий саммит
Страны ”Большой двадцатки” анонсировали предстоящий саммит, который пройдет в онлайн-формате в 2020 году. Об этом говорится на сайте G20.
Страны ”Большой двадцатки” анонсировали предстоящий саммит, который пройдет в онлайн-формате в 2020 году. Об этом говорится на сайте G20.
Так, мероприятие пройдет 21 и 22 ноября.
Председательствовать на грядущем саммите будет Саудовская Аравия.
”Саммит лидеров G20 будет проходить в онлайн-формате 21-22 ноября под председательством Его Величества Короля Сальмана Бен Абделя Азиза Аль Сауда”, — сказано в заявлении.
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