Страны ЕС считают необоснованной высылку трех дипломатов из России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) назвала необоснованным решение России выслать из страны трех европейских дипломатов за участие в акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Германия приняла данный шаг к сведению, заявила Меркель в пятницу вечером, 5 февраля, во время проходящей в режиме онлайн совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По ее словам, решение выдворить немецкого, шведского и польского дипломатов является еще одним аспектом нынешней ситуации в России, "далекой от верховенства закона".
Российского посла вызвали в МИД ФРГ
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) также указал, что решение Москвы "никоим образом не оправдано". Кроме того, оно наносит дальнейший ущерб отношениям с Европой и не останется без ответа, если не будет пересмотрено, подчеркнул он.
Российский посол был вызван в пятницу для "срочного разговора" в Министерство иностранных дел Германии. Государственный секретарь в МИД ФРГ Мигель Бергер (Miguel Berger) "очень ясно представил послу Сергею Нечаеву немецкую позицию", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел.
МИД Польши сообщил, что вызвал российского посла в связи с выдворением сотрудника польского консульства в Санкт-Петербурге. "Польская сторона ожидает, что российские власти отменят это ошибочное решение", - говорится в заявлении ведомства. Кроме того, в Варшаве не исключили возможности ответных мер.
Реакции из Стокгольма и ЕС
В свою очередь Швеция заявила, что "категорически отвергает претензии российской стороны о том, что дипломат участвовал в протестах в России". "Министерство иностранных дел считает это совершенно необоснованным, и мы заявили об этом России", - подчеркнула пресс-секретарь шведского ведомства Линн Дювхаммар агентству dpa. Швеция "осудила действия России, и мы оставляем за собой право принять соответствующий ответ", добавила она.
Между тем верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, находящийся с визитом в Москве, "резко осудил" решение Москвы выслать трех европейских дипломатов. Он опроверг утверждение МИД РФ о том, что действия сотрудников посольств находились в противоречии с их статусом дипломатов иностранных государств. Боррель призывает российские власти пересмотреть решение, сообщил его представитель.
Россия выдворила дипломатов ФРГ, Швеции и Польши
МИД РФ заявил о решении выдворить трех сотрудников европейских диппредставительств, участвовавших в акциях протеста 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. Покинуть Россию должны будут дипломаты из Германии, Польши и Швеции. "Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены персонами нон грата. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации", - говорится в заявлении ведомства.
О выдворении европейских дипломатов ранее сообщило издание EUobserver со ссылкой на свои источники на пресс-конференции Жозепа Борреля и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Протесты в России и визит Борреля в Москву
Данный визит главы европейской дипломатии в российскую столицу стал первым за почти четыре года. В ходе уже давно запланированной встречи с Лавровым Боррель в очередной раз потребовал освобождения Навального.
2 февраля Алексей Навальный, вернувшийся на Родину из Германии после лечения от последствий отравления "Новичком", был приговорен к 2 годам и 8 месяцам колонии по обвинению в нарушении требований условного наказания по делу "Ив Роше". После ареста Навального начались массовые протесты по всей России. Российские силовики жестоко подавили протестные акции. По подсчетам портала "ОВД-Инфо", по России было задержано более 11 тысяч человек.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Глаз не отвести! Как выглядела красавица-сестра Есенина
Новые маски убивают 99,9% бактерий и вирусов за час: подробно
Почему механическая коробка передач намного выгоднее «автомата»
Ученые поняли, как COVID-19 попадает в организм