Страны ЕС считают необоснованной высылку трех дипломатов из России

Германия приняла данный шаг к сведению, заявила Меркель в пятницу вечером, 5 февраля, во время проходящей в режиме онлайн совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По ее словам, решение выдворить немецкого, шведского и польского дипломатов является еще одним аспектом нынешней ситуации в России, "далекой от верховенства закона".

Российского посла вызвали в МИД ФРГ





Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) также указал, что решение Москвы "никоим образом не оправдано". Кроме того, оно наносит дальнейший ущерб отношениям с Европой и не останется без ответа, если не будет пересмотрено, подчеркнул он.

Российский посол был вызван в пятницу для "срочного разговора" в Министерство иностранных дел Германии. Государственный секретарь в МИД ФРГ Мигель Бергер (Miguel Berger) "очень ясно представил послу Сергею Нечаеву немецкую позицию", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

МИД Польши сообщил, что вызвал российского посла в связи с выдворением сотрудника польского консульства в Санкт-Петербурге. "Польская сторона ожидает, что российские власти отменят это ошибочное решение", - говорится в заявлении ведомства. Кроме того, в Варшаве не исключили возможности ответных мер.

Реакции из Стокгольма и ЕС





В свою очередь Швеция заявила, что "категорически отвергает претензии российской стороны о том, что дипломат участвовал в протестах в России". "Министерство иностранных дел считает это совершенно необоснованным, и мы заявили об этом России", - подчеркнула пресс-секретарь шведского ведомства Линн Дювхаммар агентству dpa. Швеция "осудила действия России, и мы оставляем за собой право принять соответствующий ответ", добавила она.

Между тем верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, находящийся с визитом в Москве, "резко осудил" решение Москвы выслать трех европейских дипломатов. Он опроверг утверждение МИД РФ о том, что действия сотрудников посольств находились в противоречии с их статусом дипломатов иностранных государств. Боррель призывает российские власти пересмотреть решение, сообщил его представитель.