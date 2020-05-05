Странный случай во Франции: выявлен мужчина, который заболел до официального заявления Китая о вспышке коронавируса

"Это неудивительно. Потому что самые ранние случаи были зарегистрированы в начале декабря. Так что возможно, что зараженные жители Уханя путешествовали в другие страны", - отметил он.

Одна из французских больниц в предместье Парижа перепроверила анализы пациента, у которого была диагностирована пневмония и который проходил лечение еще 27 декабря 2019 года, и выяснила, что он был инфицирован коронавирусом нового типа. Cамым ранним выявленным случаем заражения во Франции до этого считался датированный 24 января: двое заболевших приехали из китайского Уханя, а третий был членом их семьи.

"Это создает совершенно новую картину"

Что касается 50-летнего мужчины, у которого в середине декабря была диагностирована пневмония, то он, по данным врачей, давно выздоровел. При этом мужчина даже не подозревал, что мог быть инфицирован SARS-CoV-2, поскольку не ездил в эпидемиологически неблагополучные страны.

"Это создает совершенно новую картину", - признал Линдмайер. "Эти открытия позволяют лучше понять характер потенциального циркулирования вируса, вызывающего COVID-19", - добавил он.

Власти Китая сообщили ВОЗ, что в провинции зарегистрированы случаи пневмонии неизвестного происхождения 31 декабря. Позднее, 7 января, китайские специалисты смогли выделить новый возбудитель, родственный, но не идентичный вирусу SARS.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

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