"Стоял на подзарядке": в России ребенок погиб от взрыва мобильника

В общежитии Кургана на улице Тельмана погиб 7-летний ребенок, сообщили местные СМИ. По предварительным данным, причиной смерти стал взрыв мобильного телефона, который мальчик поставил на подзарядку.

”Ребенок поставил телефон на зарядку, аппарат взорвался. В результате полученных травм ребенок погиб”, — цитирует ТАСС дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) города.

Между тем источник в скорой помощи сообщил ”Интерфаксу”, что мобильный телефон взорвался у ребенка в руках, чем нанес ему ”ожог, несовместимый с жизнью”.

По версии источника Ura.Ru, ”ребенок полез в розетку, и что-то взорвалось”.

Известно, что взрыв не вызвал пожар, и конструкции общежития остались нетронутыми. После гибели ребенка следователями было возбуждено уголовное дело

”Сегодня утром в одной из квартир многоэтажного дома, расположенного по улице Тельмана в городе Кургане, в результате происшествия погиб семилетний мальчик. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области возбуждено уголовное дело. В настоящее время в рамках следствия на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося”, — говорится в пресс-релизе Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области.

По информации из неподтвержденных источников, погибший мальчик нашел телефон на улице и принес его в дом, чтобы подзарядить.