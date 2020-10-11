Стороны конфликта в Нагорном Карабахе сообщают об обстрелах. Лавров провел телефонные переговоры

Серия взрывов раздалась в столице непризнанной Нагорном-Карабахской республики (НКР), Степанакерте, передает РИА ”Новости”.

Как уточняется, это произошло в 2.50 по местному времени (1.50 мск). В столице НКР сразу включили сирену воздушной тревоги.

Сообщается также о ночном обстреле городов Мартуни и Шуши со стороны ВС Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана заявило, что Гянджу, который является вторым по величине городом республики, обстреляли территории Армении.

В городе было разрушено жилое здание после попадания в него ракеты, в результате чего не менее пяти человек погибли. Об этом сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана.

По данным ведомства, к настоящему моменту из-под завалов были извлечены тела пятерых погибших, есть 17 раненых.

”Спасатели работают на месте”, — сообщает пресс-служба министерства.

Утром 10 октября в рамках прошедших накануне в Москве трехсторонних переговоров с участием глав МИД Азербайджана и Армении Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12.00 субботы, 10 октября, в зоне боевых действий в Карабахе. Позже появилась информация, что боевые действия все равно продолжаются.

Вечером в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные разговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана.

”В ходе бесед стороны подтвердили приверженность договоренностям о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, достигнутым по итогам консультаций министров иностранных дел трех стран 9 октября в Москве, подчеркнули необходимость его строгого соблюдения ”на земле”, — говорится в сообщении.

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