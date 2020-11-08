Сторонники оппозиции в Грузии требуют новых выборов и отставки главы ЦИК

В столице Грузии в воскресенье, 8 ноября, прошла акция протеста против результатов первого тура выборов в парламент. Ее участники обвиняют правящую партию в фальсификации итогов голосования 31 октября и требуют проведения новых досрочных выборов. Сторонники оппозиции также настаивают на немедленной отставке главы ЦИК Тамар Жвании, которую считают причастной к фальсификациям.

Лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия потребовал от главы правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили отправить Жванию в отставку до 20.00 вечера (19.00 мск). После этого, добавил Мелия, представители оппозиции готовы встретиться с Иванишвили и обговорить с ним план проведения новых выборов.

"То, что "Грузинская мечта" сделала во время выборов, равносильно перевороту, мы заставим их созвать новые выборы", — заявила одна из участниц демонстрации в Тбилиси.

Акция протеста прошла также в Батуми. Число ее участников составило несколько тысяч человек.

Выборы в Грузии прошли по новым правилам

По итогам первого тура выборов в однопалатный парламент страны правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" набрала 48,15 процента голосов избирателей. Оппозиционный блок "Единое национальное движение — объединенная оппозиция Сила в единстве" (ЕНД), получил 27,14 процента. Оппозиция не признала итоги выборов и отказалась входить в новый парламент.

Парламентские выборы в Грузии проходили по новым правилам. Порог для прохождения партий был снижен с 3 до 1 процента. В выборах принимали участие 48 партий и два блока. В парламент Грузии выбирают 150 депутатов: 120 — по спискам и 30 — по мажоритарной системе. Парламент избирается на четыре года.

Второй тур выборов пройдет во всех 8 одномандатных округах Тбилиси, а также в 6 округах в регионах — в Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Хашури, Рустави и Телави. Согласно опубликованным ЦИК данным, в указанных округах ни один из кандидатов в мажоритарные депутаты не сумел преодолеть необходимый 50-процентный барьер. Всего в Грузии 30 одномандатных округов.