Столтенберг сообщил о сроках пребывания миссии НАТО в Ираке

Работа миссии остается заблокированной уже более месяца после требования властей Ирака вывести из страны все иностранные войска, НАТО ведет переговоры с правительством этой страны о будущем своей миссии. В этой связи Столтенберг подчеркнул, что для решения вопроса о разблокировании миссии НАТО может предложить Ираку "дополнительную помощь".

"У НАТО есть тренировочная миссия в Ираке. Мы находимся там по приглашению иракского правительства и мы будем там оставаться, пока на это согласно иракское правительство. На встрече министров обороны я ожидаю, что министры подтвердят свою приверженность этой миссии, а также согласятся с необходимостью предоставить дополнительную поддержку Ираку", - заявил Столтенберг. При этом он подчеркнул, что для альянса важно не допустить возрождения террористической группировки "Исламское государство" .

Что касается возможности расширения сотрудничества НАТО с другими странами региона, он отметил, что альянс "активно работает с такими странами как Иордания и Тунис, оказывая им содействие в подготовке сил специального назначения и путем предоставления им разведданных". По его словам, НАТО "ведет диалог также с другими государствами региона".