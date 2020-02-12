Столтенберг сообщил о сроках пребывания миссии НАТО в Ираке

Миссия НАТО из 500 военных инструкторов для подготовки иракских военных останется в Ираке, только пока на это согласно иракское правительство. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны стран НАТО.
Работа миссии остается заблокированной уже более месяца после требования властей Ирака вывести из страны все иностранные войска, НАТО ведет переговоры с правительством этой страны о будущем своей миссии. В этой связи Столтенберг подчеркнул, что для решения вопроса о разблокировании миссии НАТО может предложить Ираку "дополнительную помощь".
"У НАТО есть тренировочная миссия в Ираке. Мы находимся там по приглашению иракского правительства и мы будем там оставаться, пока на это согласно иракское правительство. На встрече министров обороны я ожидаю, что министры подтвердят свою приверженность этой миссии, а также согласятся с необходимостью предоставить дополнительную поддержку Ираку", - заявил Столтенберг. При этом он подчеркнул, что для альянса важно не допустить возрождения террористической группировки "Исламское государство" .
Что касается возможности расширения сотрудничества НАТО с другими странами региона, он отметил, что альянс "активно работает с такими странами как Иордания и Тунис, оказывая им содействие в подготовке сил специального назначения и путем предоставления им разведданных". По его словам, НАТО "ведет диалог также с другими государствами региона".
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