Столтенберг после заседания Совета НАТО — Россия прорыва не увидел

"Мы не увидели признаков прорыва", — заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в пятницу, 5 июля. По его словам, российская сторона не продемонстрировала, что желает вернуться к выполнению требований договора.

В декабре 2018 года США пригрозили выйти из ДРСМД, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. В Вашингтоне и НАТО считают, что Москва нарушила соглашение созданием ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), способной пролететь более 500 километров. В Москве наличие такой ракеты признают, однако утверждают, что она не нарушает договора. Россия не изъявила намерений отказаться от использования этих ракет или уничтожить их, подчеркнул генсек НАТО.

В начале августа истекает шестимесячный срок, который США предоставили России для устранений допущенных ею нарушений ДРСМД. В противном случае Вашингтон окончательно откажется от соглашения. 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о выходе России из договора.