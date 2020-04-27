27.04.2020, 21:06

Столицу Южной Осетии переименуют в честь Сталина. И это не шутка

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Иосиф Сталин
Иосиф СталинФото: Youtube

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов временно вернул столице Южной Осетии Цхинвалу старое название Сталинир. Соответствующий указ опубликован на сайте президента республики, сообщает Lenta.

Уточняется, что название Сталинир будет использоваться наряду с наименованием Цхинвал во время мероприятий, приуроченных ко Дню Победы (9 мая) и Дню начала войны (22 июня).

Столица Южной Осетии носила название Сталинир (или Сталинири) с 1934 по 1961 год, когда городу было возвращено историческое наименование Цхинвал во время кампании по борьбе с культом личности Иосифа Сталина.

Южная Осетия - частично признанное государство в Закавказье, образовавшееся в результате войны в 2008 году. Его независимость республики признана Венесуэлой, Науру, Россией, Никарагуа, Сирией и Тувалу.

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