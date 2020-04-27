Столицу Южной Осетии переименуют в честь Сталина. И это не шутка

Уточняется, что название Сталинир будет использоваться наряду с наименованием Цхинвал во время мероприятий, приуроченных ко Дню Победы (9 мая) и Дню начала войны (22 июня).

Столица Южной Осетии носила название Сталинир (или Сталинири) с 1934 по 1961 год, когда городу было возвращено историческое наименование Цхинвал во время кампании по борьбе с культом личности Иосифа Сталина.

Южная Осетия - частично признанное государство в Закавказье, образовавшееся в результате войны в 2008 году. Его независимость республики признана Венесуэлой, Науру, Россией, Никарагуа, Сирией и Тувалу.