Стоимость нефти WTI упала до нуля

Цена нефти марки WTI с поставкой в мае упала ниже одного доллара — впервые в истории. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне. В моменте американская смесь стоила 16 центов, а потом и вовсе стоимость опустилась до нуля.

Ситуацию на нефтяном рынке прокомментировал биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов:

«Действительно рынок нефти в Нью-Йорке сегодня испытал сильнейшее падение, и такое падение мало кто помнит — да, наверное, вообще никто из тех, кто хоть когда-то занимался финансами, торговал на финансовом рынке, на рынке сырья. Падение на 90% — такого не было даже в 30-е годы, когда нефть стоила около 20 центов за один баррель. В пересчете на текущие инфляционные показатели, наверное, все-таки это будет где-то около 10-11 долларов. По рыночным слухам, два-три крупных фонда должны были закрывать эти майские контракты, и, видимо, спекулянты, зная, что пойдут большие объемы на закрытие контрактов, решили подлить масла в огонь. Но успокаивает то, что есть не только майский контракт, это мы все прекрасно знаем. Завтра мы про этот майский контракт уже забудем, а уже будет торговаться контракт июньский, и вот здесь ситуация выглядит гораздо лучше. Да, падение тоже сильное — около 10%, даже больше 10% уже по июньскому контракту, но июньский контракт стоил больше 22 долларов, когда майский стоил 3".

Исторический минимум стоимости американской смеси до этого составлял 9,75 доллара за баррель.

Мировые цены на нефть падают на фоне рекордного за 25 лет снижения спроса, который связан с распространением коронавируса и его влиянием на экономику, в частности, с ограничениями в различных странах.

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