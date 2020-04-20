20.04.2020, 21:26

Стоимость нефти WTI упала до нуля

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Рабочий на нефтяной вышке
Рабочий на нефтяной вышкеФото: ZUMAPRESS.com

Стоимость фьючерса нефти марки WTI с поставкой в мае упала до рекордно низких значений, сообщает радиостанция Business FM.

Цена нефти марки WTI с поставкой в мае упала ниже одного доллара — впервые в истории. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне. В моменте американская смесь стоила 16 центов, а потом и вовсе стоимость опустилась до нуля.

Ситуацию на нефтяном рынке прокомментировал биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов:
«Действительно рынок нефти в Нью-Йорке сегодня испытал сильнейшее падение, и такое падение мало кто помнит — да, наверное, вообще никто из тех, кто хоть когда-то занимался финансами, торговал на финансовом рынке, на рынке сырья. Падение на 90% — такого не было даже в 30-е годы, когда нефть стоила около 20 центов за один баррель. В пересчете на текущие инфляционные показатели, наверное, все-таки это будет где-то около 10-11 долларов. По рыночным слухам, два-три крупных фонда должны были закрывать эти майские контракты, и, видимо, спекулянты, зная, что пойдут большие объемы на закрытие контрактов, решили подлить масла в огонь. Но успокаивает то, что есть не только майский контракт, это мы все прекрасно знаем. Завтра мы про этот майский контракт уже забудем, а уже будет торговаться контракт июньский, и вот здесь ситуация выглядит гораздо лучше. Да, падение тоже сильное — около 10%, даже больше 10% уже по июньскому контракту, но июньский контракт стоил больше 22 долларов, когда майский стоил 3".

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Исторический минимум стоимости американской смеси до этого составлял 9,75 доллара за баррель.

Мировые цены на нефть падают на фоне рекордного за 25 лет снижения спроса, который связан с распространением коронавируса и его влиянием на экономику, в частности, с ограничениями в различных странах.

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