Сто исков о домашнем насилии: россиянки ищут защиты в ЕСПЧ

9 июля Европейский суд по правам человека впервые вынес решение по делу о домашнем насилии в России. Признав нарушения статей 3 и 14 Европейской Конвенции о защите прав человека (запрет пыток и бесчеловечного обращения, а также запрет дискриминации) и подтвердив, что Валерия Володина подверглась жестокому обращению, унижающему достоинство, и дискриминации по признаку пола, ЕСПЧ обязал РФ выплатить Володиной 20 тыс. евро и оплатить судебные расходы. "Государство отказывается признать серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия в России и его дискриминационное воздействие на женщин", — говорится в вердикте ЕСПЧ.

Несмотря на выигранное в ЕСПЧ дело, Валерия признается, что до сих пор боится и не чувствует себя в безопасности. "Я сейчас за границей, и тут он до меня вряд ли доберется", — признается девушка. По ее словам, она хотела бы вернуться в Россию, но боится: "ведь этот человек так до сих пор и не понес наказания, он на свободе, спокойно живет и даже предъявляет претензии некоторым СМИ за то, что опубликовали его имя".

Еще сто жалоб о домашнем насилии в ЕСПЧ

Дело "Володина против Российской Федерации" в ЕСПЧ стало прецедентным, однако оно далеко не единственное. Как говорит избранный от РФ судья Дмитрий Дедов, на рассмотрении суда в Страсбурге находится еще около ста жалоб от россиянок, ставших жертвами домашнего насилия. Министерство юстиции РФ, в свою очередь, подтвердило существование шести исков.

Адвокат проекта "Правовая инициатива" Ольга Гнездилова поясняет, что речь в данном случае идет о коммуницированных жалобах, о которых Страсбургский суд официально уведомил Россию. В их числе — иски Натальи Туниковой, Елены Гершман, Елены Петраковой и Маргариты Грачевой. Все эти дела объединяет бездействие полиции и судов на жалобы о домашнем насилии, а также отсутствие законодательства, которое могло бы оказывать сдерживающее действие.

Адвокат: Трагедии Грачевой можно было избежать

Дело Маргариты Грачевой получило в России широкий резонанс. Впервые муж избил ее после того, как она сообщила ему о своем решении подать на развод. Он порвал ее паспорт, а позже насильно вывез Маргариту в лес и угрожал ножом. Девушка обратилась в полицию, однако там ей предложили отозвать заявление, назвав действия супруга "проявлением любви". Спустя какое-то время Грачев обманом вынудил Маргариту сесть к нему в машину, снова отвез в лес, топором отрубил ей кисти обеих рук и истязал ее полтора часа.

Следствие установило, что Грачев тщательно спланировал преступление, предварительно купив топор и жгуты для перевязки рук. В итоге он отвез Маргариту в больницу, а сам сдался полиции. Девушка вспоминает, что всю дорогу к больнице он повторял: ”Какой адреналин”. В конце 2018 года российский суд приговорил Грачева к 14 годам колонии строгого режима, обязав его выплатить бывшей жене 2,35 млн рублей за нанесенный моральный ущерб. Маргарита с решением суда не согласилась.

Адвокат Маргариты Грачевой Мари Давтян считает, что случившейся трагедии можно было бы избежать, если бы правоохранительные органы своевременно отреагировали на жалобы девушки, и если бы в России существовало законодательство о борьбе с насилием в семье. "В отношении следователя было возбуждено дело о халатности, рассказывает Давтян. — На допросе он признался, что понятия не имел, что должен был сделать для защиты Маргариты Грачевой".

К чему привела декриминализация домашнего насилия в РФ?

В 2017 году из Уголовного кодекса России была удалена статья "побои", а за семейное насилие были введена административная ответственность. "Штраф за побои не превышает 5 тысяч рублей, и это не оказывает ни малейшего сдерживающего эффекта", — объясняет адвокат проекта "Правовая инициатива" Ольга Гнездилова.

По оценкам российских правозащитников, перевод статьи за бытовое насилие из уголовного кодекса в административный привело к тому, что избиения в семьях выросли в несколько раз. Эффект от декриминализации домашнего насилия ощутила на себе и Елена Гершман, которую, как и Валерию Володину, в ЕСПЧ представляют адвокаты "Правовой инициативы".

Когда в ноябре 2015 года после первых побоев мужа женщина обратилась в полицию, у нее отказались принимать заявление, отправив ее к мировому судье, — на тот момент в соответствии с УК РФ побои относились к преступлениям, против которых можно было возбудить уголовное дело по частному обвинению.