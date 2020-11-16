Сто дней протестов, которые изменили Беларусь и потрясли мир

Частные заведения, которые из солидарности приостанавливали работу или укрывали у себя протестующих, внезапно посетили проверяющие, которые их закрыли.
В начале ноября сотни задержанных, которых раньше отправляли на ”сутки”, стали фигурантами уголовных дел о массовых беспорядках, хотя обстановка на акциях существенно не менялась. Казалось, через ИВС прошел весь цвет белорусской интеллигенции: известные врачи различных специальностей (хирурги и нейрохирурги, офтальмологи, кардиологи, реаниматологи), деятели культуры, спорта, науки.
Результаты
В стране до небывалого уровня повысился градус насилия, стало небезопасно просто выходить из дома. Поход в СИЗО Александра Лукашенко, где он встретился с Виктором Бабарико, Сергеем Тихановским и другими политзаключенными, за которым последовало освобождение некоторых из них, пока остается самым заметным следствием протестов. Разговоры о грядущей реформе Конституции и новых выборах пока так и не перешли в плоскость четкого планирования, принятия решений и реализации. Был заменен глава МВД — правда, от этого методы силовиков стали еще жестче. А еще из текста поздравления Лукашенко с 7 ноября исчезло слово ”революция”. Пожалуй, пока на этом все.
Однако главным и гораздо более весомым результатом этих ста дней стала небывалая солидарность белорусов
, появление реального чувства локтя, осознание многими себя как личности, имеющей неотъемлемые права и свободы и при этом являющейся частью чего-то большего — двора, района, города, всей белорусской нации. Белорусы во многом лишились иллюзий, сохранив и приумножив человечность и сострадание, а главное — во многом повзрослели и стали более самостоятельными.
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