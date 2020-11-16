Сто дней протестов, которые изменили Беларусь и потрясли мир

Зарубежные исследователи насчитали к концу октября более миллиона участников протестных акций с момента президентских выборов 9 августа. Причем, судя по всему, Александру Лукашенко поступает совсем иная информация. А лексикон белоруса за это время пополнился значительным количеством новых терминов, которые описывают события и явления новой ”протестной реальности”.

Воскресные марши



Несколько августовских дней этого года наша страна запомнит уже навсегда: неизвестность из-за отсутствия интернета, стрельба, взрывы

, раненые и первые погибшие, а еще пытки. Реакция населения на происходящее — самый массовый митинг в истории Беларуси с сотнями тысяч участников 16 августа, всего через неделю после выборов. С тех пор воскресные марши в Минске и других городах проходили регулярно. Каких-то четких лидеров у акций не было, но маршрут и тематику чаще всего задавал один известный телеграм-канал, который ближе к концу октября признали экстремистским.

Часто акции становились тематическими. Так, в день рождения Александра Лукашенко протестующие направились к Дворцу независимости с ”поздравлениями”. В середине сентября протестующие дошли до элитного поселка Дрозды, где проживают белорусские чиновники, в том числе глава ЦИК Лидия Ермошина. Постепенно из-за действий силовиков, которые все успешнее не давали людям объединяться в большие группы, маршрут воскресных акций становился все более хаотичным.

Лица протеста: от айтишников до пенсионеров



Все не ограничивалось просто большим количеством людей, собранным в одном месте. Новые подходы призывали к солидарности в едином порыве по признакам, которые делят общество на группы: гендер, профессия, занятие, возраст, дееспособность. Женские акции начались практически сразу после дня выборов, а их участницы стали для всего мира лицом белорусского протеста, а по аналогии с воскресными маршами женским днем стала суббота. Те, кто в силу профессии непосредственно столкнулся с последствиями силового ответа на народное недовольство — белорусские медики — также стали собираться на акции протеста, а потом — на акции солидарности с задержанными ранее коллегами.